Yunanistan Basketbol Federasyonu, Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdı

Yunanistan Basketbol Federasyonu, erkek basketbol milli takımını çalıştıran Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdı. Itoudis'in görevinden ayrılmasının milli takımın iyiliği için zorunlu olduğu belirtildi.

Yunanistan Basketbol Federasyonu, erkek basketbol milli takımını çalıştıran Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada, 53 yaşındaki deneyimli başantrenörün görevinden ayrıldığı, herkesin birinci önceliği olan milli takımın iyiliği için bu kararın zorunlu hale geldiği kaydedildi.

Fenerbahçe Beko'yu da çalıştıran Itoudis yönetimindeki Yunanistan, 2023 FIBA Dünya Kupası'na ikinci turda veda etmişti.