Yunan takımından büyük skandal! Atatürk paylaşımları nedeniyle Ataman Güneyligil'in sözleşmesi feshedildi

PAOK Kadın Voleybol Takımı ile henüz yeni sözleşme imzalayan Başantrenör Ataman Güneyligil'in görevine son verildi. Yunan ekibinin bu kararının arkasında ise Güneyligil'in sosyal medya hesabından yaptığı Mustafa Kemal Atatürk paylaşımları var.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'ndan ayrıldıktan sonra PAOK'un başına geçen Ataman Güneyligil, Yunanistan'da büyük bir saygısızlığa maruz kaldı.

ATATÜRK PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Henüz PAOK ile yeni sözleşme imzalayan Ataman Güneyligil'in görevine apar topar son verildi. Yunan basınında yer alan habere göre, Güneyligil'in sözleşmesinin sona ermesinin nedeni Güneyligil'in sosyal medya hesabından yaptığı Atatürk paylaşımları.

TARAFTAR, YÖNETİME BASKI YAPTI

Güneyligil'in sosyal medya hesabında Atatürk'ün fotoğraflarının bulunmasından rahatsız olan PAOK taraftarı, yönetime baskı yaptı. PAOK yönetimi ise bu baskılara boyun eğdi ve Türk hocayı görevden aldı.