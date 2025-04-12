Divan Kurulu'nda yumruklanan Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, darp raporu aldı

Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşma yaparken kürsüde yumruklu saldırıya uğrayan Beşiktaş'ın eski başkanlarından Hasan Arat, siyah-beyazlı camiayı karıştıran olayın ardından harekete geçti.

DARP RAPORU ALDI

İlk olarak toplantının başında tartışma yaşadığı Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile tartışmaya başlayan ve ardından Yamantürk'ten yumruk yiyen Arat, daha sonra başka bir kişi tarafından da yumruklandı. Beşiktaş'ın eski başkanı, yaşanan olayların ardından darp raporu aldı.

NELER YAŞANDI?

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyor. Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi. Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı. Yamantürk'ün Arat'a yumruk attığı görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat'a yumruk attı. Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.