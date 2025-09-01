Yumruk attı, tükürdü! Luis Suarez kupa maçında ortalığı birbirine kattı

MLS Lig Kupası finalinde Seattle Sounders ile Inter Miami'nin karşı karşıya geldiği maça olaylar damga vurdu. Inter Miami'nin rakibine 3-0 yenilmesinin ardından Luis Suarez ve Sergio Busquets'in hareketleri olay oldu.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Maçın bitiş düdüğünden saniyeler sonra Suarez ve diğer Inter Miami oyuncuları arbede çıkardı. Sergio Busquets, Seattle'ın Meksikalı oyuncusu Obed Vargas'a yumruk atarken, Tomas Aviles ise Jackson Ragen'a yumrukla saldırdı.

YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Daha önce ırkçılık ve rakip ısırma gibi olayların içinde yer alan Luis Suarez, Seattle Sounders'ın bir çalışanının yüzüne tükürdü. Görevlinin Sounders güvenlik direktörü Gene Ramirez olduğu ortaya çıktı.

Suarez'in bu hareketi sonrası MLS yönetimi tarafından ağır bir ceza alması bekleniyor. Lionel Messi olaylara dahil olmazken, Suarez sonrasında bazı oyuncularla el sıkıştı.