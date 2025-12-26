Yüksel Yıldırım: Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye olası transferiyle ilgili merak edilen soruya net yanıt verdi. Yıldırım, süreçle ilgili UEFA'ya şikâyet yoluna gitmeyeceklerini açıklarken, Musaba transferi hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"UEFA'YA ŞİKAYET ETMEDİK, ETMEYİ DE DÜŞÜNMÜYORUM"

Erdem Açıkgöz'ün " Fenerbahçe'yi Musaba transfer süreciyle ilgili UEFA'ya şikâyet ettiniz mi, edecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Yüksel Yıldırım, bu konuda adım atmayacaklarını söyledi.

"ŞİKAYET ETMEK BİZE YAKIŞMAZ"

Yıldırım, açıklamasında Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerinin olduğunu vurgulayarak, "Henüz böyle bir şikâyette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz, şikayet etmeyi düşünmüyorum" dedi.

"MUSABA KONUSU BURADA KAPANSIN"

Samsunspor Başkanı, transfer sürecine ilişkin tartışmalara da son noktayı koydu ve Musaba için, "Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu" sözlerini kullandı.