Yüksel Yıldırım: Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu

Yüksel Yıldırım: Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu
Güncelleme:
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Musaba transferiyle ilgili Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet etmeyeceklerini açıkladı. Yıldırım, "Şikayet etmek bize yakışmaz" derken, "Musaba konusu burada kapansın, artık Fenerbahçe'nin oyuncusu" ifadeleriyle sürece noktayı koydu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye olası transferiyle ilgili merak edilen soruya net yanıt verdi. Yıldırım, süreçle ilgili UEFA'ya şikâyet yoluna gitmeyeceklerini açıklarken, Musaba transferi hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"UEFA'YA ŞİKAYET ETMEDİK, ETMEYİ DE DÜŞÜNMÜYORUM"

Erdem Açıkgöz'ün " Fenerbahçe'yi Musaba transfer süreciyle ilgili UEFA'ya şikâyet ettiniz mi, edecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Yüksel Yıldırım, bu konuda adım atmayacaklarını söyledi.

Yüksel Yıldırım: Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu

"ŞİKAYET ETMEK BİZE YAKIŞMAZ"

Yıldırım, açıklamasında Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerinin olduğunu vurgulayarak, "Henüz böyle bir şikâyette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz, şikayet etmeyi düşünmüyorum" dedi.

"MUSABA KONUSU BURADA KAPANSIN"

Samsunspor Başkanı, transfer sürecine ilişkin tartışmalara da son noktayı koydu ve Musaba için, "Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu" sözlerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
