Yüksel Yıldırım: Galatasaray ile anlaştık

Süper Lig ekibi Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni sezona dair açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan transfer etmek istedikleri ismi açıkladı.

''GALATASARAY İLE ANLAŞTIK''

Yüksel Yıldırım, Sarı-kırmızılılardan Eyüp Aydın'ı istediklerini aktararak, "Bugün de gördük. 6 numara eksiğimiz var. İyi bir 6 numaraya ihtiyacımız var. 50 tane maç oynayacağız bu sene. Kesin bir 6 numara düşünüyoruz. Eyüp Aydın bunlardan birisi. Oyuncuyla ve Galatasaray ile anlaştık. Galatasaray, oyuncuyu satmak istemedi ve kiralık vermek istedi. Oyuncunun 1 yılık sözleşmesi kaldığı için kiralık olmuyor. Sözleşme uzatma konusunda oyuncunun talepleri var. Pazarlık sürüyormuş. Bekliyoruz. İnşallah bu hafta içinde anlaşırlar." açıklamasında bulundu.

KANAT VE FORVET

Kanat ve forvet transferine de ihtiyaç duyduklarını dile getiren söyleyen Yüksel Yıldırım, transferin döneminin son vaktine kadar karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmek istediklerini aktardı.