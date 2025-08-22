Yüksel Yıldırım: Galatasaray ile anlaştık

Yüksel Yıldırım: Galatasaray ile anlaştık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfere dair açıklama yaparak Galatasaraylı futbolcu Eyüp Aydın ile ilgili konuştu. Galatasaray ile anlaştıklarını açıklayan Yıldırım, ''Kesin bir 6 numara düşünüyoruz. Eyüp Aydın bunlardan birisi. Oyuncuyla ve Galatasaray ile anlaştık. Galatasaray, oyuncuyu satmak istemedi ve kiralık vermek istedi.'' dedi

Süper Lig ekibi Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni sezona dair açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan transfer etmek istedikleri ismi açıkladı.

''GALATASARAY İLE ANLAŞTIK''

Yüksel Yıldırım, Sarı-kırmızılılardan Eyüp Aydın'ı istediklerini aktararak, "Bugün de gördük. 6 numara eksiğimiz var. İyi bir 6 numaraya ihtiyacımız var. 50 tane maç oynayacağız bu sene. Kesin bir 6 numara düşünüyoruz. Eyüp Aydın bunlardan birisi. Oyuncuyla ve Galatasaray ile anlaştık. Galatasaray, oyuncuyu satmak istemedi ve kiralık vermek istedi. Oyuncunun 1 yılık sözleşmesi kaldığı için kiralık olmuyor. Sözleşme uzatma konusunda oyuncunun talepleri var. Pazarlık sürüyormuş. Bekliyoruz. İnşallah bu hafta içinde anlaşırlar." açıklamasında bulundu.

KANAT VE FORVET

Kanat ve forvet transferine de ihtiyaç duyduklarını dile getiren söyleyen Yüksel Yıldırım, transferin döneminin son vaktine kadar karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmek istediklerini aktardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSadi:

Samsun bu sene çıktığı gibi düşer

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Maşallah, sanki .. ANLAM .. deyip kameraya bakmış.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç transferde gözünü kararttı! 45 milyon euroluk dev teklif

Tansferde gözünü kararttı! 45 milyon euroluk dev teklif
Bir günde 3 kadının öldüğü kentte sır perdesi aralandı

Bir günde 3 kadının öldüğü ilçede sır perdesi aralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.