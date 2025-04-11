İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İBB soruşturmasında 24 şirket için karar
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı

Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça
Trump yönetimi, müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel

Trump yönetimi, müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti

Yüksel Yıldırım'dan Sert Tepki: 'Buz Gibi Golümüzü İptal Ettiler'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray karşısında iptal edilen gol pozisyonuna ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Yıldırım, 'Buz gibi golümüzü iptal ettiler' diyerek, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

- Yüksel Yıldırım : "Buz gibi golümüzü iptal ettiler"

SAMSUN - Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray ile oynanan maçın ardından iptal edilen gol pozisyonuna sert tepki göstererek, "Buz gibi golümüzü iptal ettiler" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a karşı istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Yıldırım, "Ne yaptıysak Galatasaray'ı yenecek oyunu sergileyemedik. Bize göre iptal edilen gol kesinlikle ofsayt değildi. Nasıl bir çizgi çektiler anlamadık. Buldular bir sebep, buz gibi golümüzü iptal ettiler" diye konuştu.

Maçın genel değerlendirmesini de yapan Yıldırım, "Çok istedik ama yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Galatasaray bir karambolde gol buldu ve ilk yarı böyle bitti. İkinci yarının hemen başında da gol yedik" ifadelerini kullandı.

Takımın mevcut durumuna da değinen Başkan Yıldırım, "Samsunspor'un gücü bu kadar. Hayal edemeyeceğimiz bir noktadayız, ligde üçüncüyüz. Ancak kadromuz çok dar. Üç oyuncumuz sakat, onların yerini doldurmaya çalıştık ama olmadı. Ligin sonuna kadar Avrupa hedefimizi kovalayacağız" açıklamasında bulundu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.