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Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'ye olay sözler: Çoluk çocuğa yenildiler

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Galatasaray'ı yeneceklerini söyledi ve Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçındaki performansını eleştirdi. Yıldırım, "Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçının izledim, Avrupa'da çoluk çocuğa yenildiler" dedi.

Süper Lig'in formda takımlarından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yıldırım, sarı kırmızılıları yenmek istediğini söylerken Fenerbahçe için de konuştu.

"FENERBAHÇE DE YENİLDİ"

Galatasaray'ı yeneceklerini söyleyen Yıldırım, "Ben çıkacağım Galatasaray'ı yeneceğim diyorum ama yenilebilirim de. Fenerbahçe de yenildi. Kimse bir şey dedi mi? Fener maç sattı dedi mi? Ben yarın ne yaparsam yapayım bir tarafı mutlu etmeyeceğim. Ben Samsunspor başkanıyım. Ligin ikincisiyim, en kötü ikinci kalmak istiyorum" dedi.

"ÇOLUK ÇOCUĞA YENİLDİLER"

Öte yandan Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım, sarı lacivertlilerin AZ Alkmaar mağlubiyetini değerlendirdi. Yıldırım, "Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçının izledim, Avrupa'da çoluk çocuğa yenildiler. 18-21 yaş arası Avrupa'da çoluk çocuk olmuyor ama Türkiye'de oluyor. Kendilerine bakmıyorlar. Fenerbahçe, kendi gidişatını nasıl toplarım demiyor. Sezon başında taraftarlarına söz verdiler, taraftarları da onu istiyor. Sözlerini tutarlarsa kahraman olurlar, tutamazlarsa başka bir şey olurlar. O benim işim değil. Ali Koç'un söyledikleri kayıtlarda. Sözlerin gerçekleşmesi için bize baskı yapıyorlar, 'Galatasaray'ı yen!' diye, ben Galatasaray'a yenilmeyeceğim. Galatasaray çıkar bizi ezer ama ben puan almak için sahaya çıkacağım" ifadelerini kullandı.

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'ye olay sözler: Çoluk çocuğa yenildiler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSeyit Keşli:

adam gibi oyna yenil kimse bişey demez. ama birşeylerin kılıfını hazırlıyormuş gibisin sanki.

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Haber YorumlarıMetin Balcı:

Bu adam da cok fazla ve bos konusuyor. Iyice itici olmaya basladi. Sen işine bak kardesim, adamların maglubiyetini konusmak sana mi düştü. Sen başkansın, oyle fanatikce basit soylemler sana yakisiyor mu?

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Haber YorumlarıAdam olacak çocuk:

Adam yerden göğe kadar haklı.. Ama bu adamın haklı olduğunu kabul edecek beyin Fenerbahcelilerde yok... Onlar formalarına sahte yıldız takıp yapı var diye anırıp kendi hayal dünyalarında yaşarlar

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Haber YorumlarıÖzgür Yurtseven:

Şehriniz de kanınızda bozuk sizin

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Haber YorumlarıAhmet Kacarogullari:

gizli yapı bunları yendi

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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Menerim her zaman ki ayak oyunlarıyla Samsunsporu baskı altına almaya çalışıyor. Başkan altta kalmayınca canları sıkıldı

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Haber YorumlarıFener bahçe:

Büyük fenerbahçenin adını sürekli kullanarak gündeme gelmek isteyen zavallı

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Haber YorumlarıFOREVER FENERBAHCE:

Hala konuşuyo utanmadan sıkılmadan. Sivas başkanı aynı şeyleri gese için söyleyip bizim maça çıksaydı ortalık kan gövdeyi götürmüştü. Ama açgözlü malum takımın malum taraftarları ayrıcalıklara o kadar alıştılarki genlerinde hep bana var.

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Haber Yorumlarıaykut aygu:

Kimse hatalı değil zaten, herkes suçu başkasına yüklüyor ortaya da gerçeklerden yoksun başka şeylere inandırılmış bir toplum ortaya çıkıyor. Kendinizi kullandırmayın 2 dakika durup düşünün, sizi yönlendirenler sizden zeki değil onlar da etten kemikten…

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