Yüksel Yıldırım: 'Bilerek bu hakemi gönderdiler Samsunspor'u doğramaya geldi'

Samsunspor'un Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a elenmesi sonrası konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Biz artık MHK'yı kesinlikle tanımıyoruz. Bilerek bu hakemi buraya gönderdiler. Yere düşen her Trabzonsporlu için faul çaldı. Bize de tam tersi" dedi. Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek futbola "neşter vurmasını" istedi.

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Trabzonspor'a penaltı atışları sonucu 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım karşılaşma sonrası Hakem Atilla Karaoğlan ve MHK'ya sert sözlerle yüklendi.

Maçın hakem faktörüyle kaybedildiğini söyleyen Yüksel Yıldırım, "Öncelikle bugün 23 Nisan tüm ülkemizin çocuklarının çocuk bayramını kutluyorum. Bugün turu geçerek çocuklara hediye etmek istedik. Çok istedik ama olmadı. Olmamasının tek bir sebebi herkesin gördüğü gibi hakem faktörü. Ben buradan TFF'yi ve MHK'yı kutluyorum. Bravo, tebrik ederim. 3 hafta önce Rize'de aynı hakem bizi doğradı. Faul yapıldı. Faulün ardından gol yedik. Hocamız 18 senedir dünyada bir sürü yerde takım çalıştırmış. Dördüncü hakemin koluna şöyle dokundu, bu ne dedi? Kırmızı kartla gönderildi. Çünkü hakem art niyetli biriydi. Buradan açık ve net söylüyorum. Yani biz artık MHK'yı kesinlikle tanımıyoruz" diye konuştu.

"Yere düşen her Trabzonsporlu için faul çaldı"

Düşen her Trabzonsporlu oyuncu için faul çalındığını kendi lehlerine olan pozisyonların ise göz ardı edildiğini söyleyen Yıldırım, "Ferhat hocama defalarca yazdım. Bir kere bana geri dönüp cevap vermedi. Kibarlık yapmadı ama işi olunca arıyorlar. Ben bunları bir kenara yazıyorum. Açık ve net söylüyorum. Bugün bu Samsunspor camiasının bu mutlu gününü rezil etti. Bilerek bu hakemi buraya gönderdiler. Biz gerekli uyarıyı yaptık kulüp olarak ve hocanın takdirlerini gördünüz. Yere düşen her Trabzonsporlu için faul çaldı. Bize de tam tersi. Bütün her şeyi Trabzon tarafına kullandı. Açık ve net hakem faktörü vardı. Bugün benim oyuncularım aslanlar gibi mücadele etti. 10 Kişi bıraktı bizi hakem. Tebrik ederim" şeklinde konuştu.

"Bugün bu hakem buraya Samsunspor'u doğramaya geldi"

Hakemin Samsunspor'u "doğramak" ve Trabzonspor'u finale taşımak için bilerek atandığını öne süren Yıldırım, "Orada 19 numara neydi? Yani öyle bir faul yaptı. Ayağını kaldırarak durdurdu atağımızı. İkinci sarıdan kırmızıyı görmesi lazım, göstermedi. Bu artık açık ve net. Bugün bu hakem buraya Samsunspor'u doğramaya geldi. Trabzonspor'u da mümkünse finale doğru taşımak için ilk adımını attılar. Hepsi hesaplanmış. Ben artık susmayacağım. Nasıl Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş konuşuyor. Bugün ben de konuşuyorum. Biz de artık büyük bir takım olma yolunda adımlarımızı atıyorduk. Ama demek ki biz doğru yoldayız. Bugün Samsunspor gösterdi. Trabzon karşısında biz yenilmedik arkadaşlar. Bizi hakem de yenemedi bugün. Onun için ben tüm oyuncularımı kutluyorum. Penaltılarda maalesef. Yapamadık çünkü tecrübemiz yok" ifadelerini kullandı.

"Bizim sesimizi duyan yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek futbola "neşter vurmasını" talep eden Yıldırım, "Bizi bugün Türkiye'de 85 milyonun huzurunda doğradı. Eyyamcı olduğunu televizyonlarda duyuyordum. Dinliyordum eski hakemlerden, inanmıyordum. Ama Rize maçında gördüm, şimdi burada gözlerimle canlı gördüm. Ben bunu kabullenemiyorum. Yani bir takımın geleceğiyle böyle oynayamazsınız. Biz Trabzonspor gibi ligin üçüncüsü değiliz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bunu da söyledik. Bunun yolu bizim için kupaydı. Ama bizi bugün hakemle yendiler. Helal olsun diyorum. MHK, ve TFF bize inadına gönderdi. 3 hafta önce bizi doğramış hakemi bir daha gönderiyor. Göz göre göre yani kör göze parmak sokar gibi olmaz arkadaşlar. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum artık bu futbola da bir neşter vur. Cumhurbaşkanım, olmaz bakın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bas bas bağırıyor bütün Anadolu takımları bağırıyor. Bizim sesimizi duyan yok. Bu hakemlerin dokunulmazlığı mı var anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum" sözlerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı