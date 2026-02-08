Haberler

Yüksel Sarıçiçek, UWW 1'inci Ranking Series Zagreb Open Turnuvası'nda 5'te 5 yaparak şampiyon oldu

Yüksel Sarıçiçek, UWW 1'inci Ranking Series Zagreb Open Turnuvası'nda 5'te 5 yaparak şampiyon oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen UWW 1'inci Ranking Series Zagreb Open Turnuvası'nda 82 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazandı. Tüm karşılaşmalarını kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Mikail KARAMAN/ANKARA, MİLLİ güreşçi Yüksel Sarıçiçek, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen UWW 1'inci Ranking Series Zagreb Open Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden Yüksel Sarıçiçek, UWW 1'inci Ranking Series Zagreb Open Turnuvası'nda çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, ilk turda ABD'li Jesse Alexander Porter'i 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. 2'nci turda Ukraynalı Mykyta Politaev'i 4-0 yenen Sarıçiçek, çeyrek finalde ev sahibi Hırvatistan'dan Filip Sacic'i 3-2'lik skorla geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kazakistanlı İbragim Magomadov ile karşılaşan milli güreşçi, rakibini 4-3 mağlup ederek finale çıktı. Final müsabakasında Moldovalı Mihail Bradu ile mücadele eden Yüksel Sarıçiçek, mücadeleyi 5-0 kazanarak UWW 1'inci Ranking Series Zagreb Open Turnuvası'nı altın madalya ile tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
CHP'den istifa eden belediye başkanından 'AK Parti'ye mi geçeceksiniz?' sorusuna yanıt

İstifa sonrası "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

CHP'yi sarsan istifa sonrası gözler ona çevrildi!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Gururdan ağladım' diyen 77'lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı

"Gururdan ağladım" dedi, tüm tapularını gözünü kırpmadan bağışladı
Evli çift evlerinde ölü bulundu

Yaşlı çiftin sır ölümü! Feci halde bulundular
Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi

Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı

Özcan Deniz'den akılalmaz teklif! Eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
'Gururdan ağladım' diyen 77'lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı

"Gururdan ağladım" dedi, tüm tapularını gözünü kırpmadan bağışladı
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Vegan kadın Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın

Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın