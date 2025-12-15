Haberler

Yüksekova'ya bin 500 kişilik spor salonu

Yüksekova'ya bin 500 kişilik spor salonu
Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesine 1.500 kişilik modern bir spor salonu yapılacağını duyurdu. Proje, gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Hakkari Valiliği ve Hakkari İl Özel İdaresi işbirliğiyle Yüksekova ilçesine bin 500 kişilik modern bir spor salonu tesisi kazandıracaklarını söyledi.

Yüksekova'da ihalesi tamamlanan proje kapsamında, tesisin yapımına en kısa sürede başlanarak hizmetine sunulması hedefleniyor. Sporun farklı branşlarına ev sahipliği yapacak şekilde planlanan tesiste; hentbol, voleybol ve basketbol oyunlarına uygun ölçülerde 1 adet ana salon, basketbol ve voleybol branşlarına uygun 1 adet ek salon ile 5 adet antrenman salonu yer alacak. Ayrıca sporcuların ihtiyaçları düşünülerek 10 adet soyunma odası, 4 adet engelli soyunma odası, 2 adet hakem odası, 1 adet gözlemci odası ve 4 adet antrenör odası projede bulunuyor.

Tesiste bunun yanı sıra 1 adet revir, 3 idari ofis, 1 toplantı odası, 1 protokol salonu, 3 masaj salonu, 1 sauna ile kantin ve oturma alanı da yer alacak. Modern donanımı ve çok amaçlı yapısıyla dikkat çeken spor salonunun özellikle gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

İhalesi yapılmış olan ve kısa sürede yapımına başlanacak olan bin 500 kişilik spor salonu tamamlandığında Yüksekova'da sporun gelişimine ivme kazandırması hedefleniyor. - HAKKARİ

