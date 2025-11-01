Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı, Şampiyonalara Hazırlanıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 60'ı kız toplam 120 lisanslı sporcunun yer aldığı Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı, köy yolunda antrenman yaparak hem Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na hem de Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyü yolunda antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar onlarca milli sporcu yetiştiren takımda, sporcular hem bireysel hem de takım olarak önemli başarılar elde etti. Takımda yer alan 60'ı kız 120 lisanslı sporcudan 50'si, önümüzdeki kış sezonunda düzenlenecek Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası ile Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugüne kadar birçok madalya kazanan sporcular, her gün yaklaşık 10 kilometre mesafe katederek zorlu şartlar altında çalışıyor.

'HEDEF ŞAMPİYONLUK'

Takım sporcularından Yezda Baysal, tüm zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini belirtti. Baysal, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da madalyalarla dönmek istiyoruz. Antrenmanlarımızı Yürekli köyü yolunda yapıyoruz. Zor şartlarda çalışmamıza rağmen bugüne kadar birçok derece elde ettik. Tek isteğimiz, bize bir kayak pisti yapılması. Böylece daha güvenli ve verimli antrenman yapabiliriz. Önümüzdeki yarışmalarda hem ferdi hem de takım olarak şampiyonluğu hedefliyoruz. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

'50 SPORCU İLE YARIŞMALARA KATILACAĞIZ'

Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı Antrenörü Şefik Yaşar ise takımda toplam 120 lisanslı sporcunun bulunduğunu belirterek, bunlardan 50'sinin önümüzdeki yıl yapılacak ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılacağını söyledi.