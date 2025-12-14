Yüksekova Spor Kulübü - Beşiktaş: 1-0

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, ligin 12'nci haftasında Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Yüksekova Şehir Stadyumu'nun onarımda olması nedeniyle Şemdinli İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Umut Nasrullah Özhelvacı yönetti. Özhelvacı'nın yardımcılıklarını ise Elif Yılmaz, Rumeysa Gök üstlendi. Maçı; Yüksekova Spor Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Ak Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar, kulüp yöneticileri ve taraftarlar tribünde takip etti.

Mücadeleye ev sahibi ekip daha hızlı başlarken, iki takım da ilk yarıda girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 86'ncı dakikada Mariem Houij kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 16'ya yükseltti. Beşiktaş ise 17 puanda kaldı.