Haberler

Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı evinde kazandı: 3-1

Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı evinde kazandı: 3-1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar Süper Ligi 12. haftasında Yüksekova Spor, sahasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i 3-1 yenerek üç puan aldı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, ligin 12'nci haftasında sahasında konuk ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i 3-1 mağlup etti.

Yüksekova Şehir Stadyumu'nun bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Şemdinli İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Cengiz Yıldırım yönetti. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Erhan Terece ve Mehmet Şahabettin Uğurlu yaptı. Karşılaşmayı, Yüksekova Spor Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar tribünden takip etti. Maça hızlı başlayan Yüksekova temsilcisi, henüz maçın 36'ncı saniyesinde Princella Adubea'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Erken gelen golün ardından baskılı oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 8'inci dakikada Suzzy Dede Teye'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Karşılaşmanın ikinci yarısının 48'inci dakikasında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Armisa Kuç'un golüyle durumu 2-1 yaptı. Oldukça heyecanlı geçen maçın 55'inci dakikasında ev sahibi ekipten Sevinç Jafarzade, takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-1.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmazken Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, sahadan 3-1 galip ayrılarak hanesine üç puanı yazdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak

Bakanlık çok sayıda ili acil kodla uyardı! Hepsi peş peşe yaşanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte olay adam Ederson'un dönmek istediği takım

Güle güle Ederson! İşte dönmek istediği takım

SPK'nın Türkçe dil yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi

SPK'nın yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi
17 bıçak darbesiyle katledilen Abdülbaki’nin ailesinden adalet çığlığı: En ağır cezayı alsınlar

Hiç uğruna canından olan Abdülbaki’nin ailesinin feryadı yürek dağladı
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı