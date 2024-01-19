Yüksekova'da Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması düzenlendi

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması sona erdi. Türkiye'nin bir çok ilinden 655 sporcunun katıldığı ve 7 ayrı kategoride yapılan yarışma 2 bin 500 metre uzunluğa sahip kayak merkezinde gerçekleştirildi.

Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğa sahip Kamışlı Köyü Kayak Merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Dün başlayan ve bugün eleme yarışmaları ile son bulan yarışmaya, Türkiye'nin farklı illerindeki 665 sporcu, 220'si ise idareci ve hakemlerden oluşan 980 kişi katıldı. Eksi 15 derecede gerçekleştirilen yarışmayı Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Ömer Cimşit, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar izledi.10-25 arası kız ve erkek sporcuların katılımıyla yapılan yarışmaların ardından dereceye giren sporcular, madalyalarını Hakkari Valisi Çelik'ten aldı.

Vali Çelik, Türkiye'nin faklı illerinden sporcu, hakem ve idarecileri ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bölgenin güzel coğrafyasında bu önemli organizasyonun yapılması çok önemli. Yüksekova'da kayaklı koşu sporcuları, diğer branşlardaki başarılar için zemin hazırlar. Biz de başarılı sporcuların çıkması için zemin hazırlayacağız. Kazananları, katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum. Onları eğiten, buralara getiren çalıştırıcılara, idarecilere şükranlarımı sunuyorum. Kayak Federasyonu ve Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün katkıları ile bu yarışma yapıldı. Temennimiz, beklentimiz ve çabamız bu bölgede iyi sporcuların çıkması." dedi.