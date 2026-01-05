Hakkari'de Dondurucu Soğukta Kayak Antrenmanları

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kayak sporcuları, hava sıcaklığının eksi 21 dereceye kadar düştüğü dondurucu soğukta, Kamışlı köyündeki kayak tesislerinde Türkiye elemeleri için antrenmanlarını sürdürüyor. Kayak antrenörü Şefik Yaşar, zorlu hava şartlarına rağmen antrenmanlara ara vermediklerini söyledi.

Yüksekova'da yaklaşık bir hafta etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi geçti. Karın yeterli seviyeye ulaşmasıyla birlikte ilçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyündeki kayak merkezinde de antrenmanlar yeniden başladı. Aralarında ulusal ve uluslararası dereceleri bulunan 10-20 yaş arası 80 sporcu, Türkiye elemeleri için yoğun tempoda antrenman yapıyor.

'HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'

Kayaklı Koşu Milli Takım ve Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri İrfan Değenek, Şefik Yaşar ve Süleyman Ateş eşliğinde yapılan antrenmanlarda sporcular, 17 Ocak'ta Erzurum'da düzenlenecek Türkiye elemeleri yarışmalarına hazırlanıyor. Kayak antrenörü Şefik Yaşar, zorlu hava şartlarına rağmen antrenmanlara ara vermediklerini belirterek, "Önümüzdeki hafta Erzurum'da Türkiye elemeleri var. Orada iyi dereceler elde etmek için çalışıyoruz. Ocak ayının sonunda da birinci etap yarışları yapılacak. Hedefimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye şampiyonasında başarılı olmak. Son 4 yıldır üst üste Türkiye şampiyonu oluyoruz. Yaklaşık 80 sporcumuz var, 14 sporcumuz da şu an Erzurum'da eğitim görüyor" dedi.

'ÜŞÜYORUZ AMA HEDEFİMİZ BİRİNCİLİK'

Şampiyonaya hazırlanan sporculardan Ajar Karataş (15) ise 6 yıldır kayak yaptığını ifade ederek, "Burada kayak merkezinde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Eksi 21 derecede, zor şartlar altında çalışıyoruz. Üşüyoruz ama hedefimiz, etap yarışlarında birincilik kazanmak. Daha önce Türkiye 4'üncülüğüm var. Antrenörlerimizin desteğiyle ilçemize yeni dereceler kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.