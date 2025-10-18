Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç için özel koltuklar ayrıldı. Ancak Aziz Yıldırım, her zamanki gibi bu daveti kibarca geri çevirdi.

ESKİ BAŞKANLARA ÖZEL KOLTUKLAR AYRILDI

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün eski başkanları Aziz Yıldırım ve Ali Koç için protokol bölümünde özel koltuklar hazırlandı. Organizasyon görevlileri, iki eski başkanın yan yana oturması için düzenleme yaptı.

AZİZ YILDIRIM YİNE ARKA SIRALARI SEÇTİ

Ancak Aziz Yıldırım, daha önceki toplantılarda olduğu gibi bu kez de kendisi için ayrılan koltuğa oturmadı. Eski başkan, protokol sırasını tercih etmedi ve salonun arka bölümlerinde yerini aldı. Bu davranışı, toplantıya katılanlar arasında dikkat çekti.