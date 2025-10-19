Haberler

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Trabzonspor'u Yenerek Çıkışa Geçti

BASKETBOL Süper Ligi'nde son iki maçında kaybeden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Trabzonspor'u 84-75 mağlup ederek galibiyetle tanıştı. Takımın en skorer ismi Griffin 27 sayıyla dikkat çekti.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Murat Ciner

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cazalon 7, Vanwijn 4, Smith 25, Mahir 3, Hawkins 4, Omic 4, Griffir 27, Ömercan 6, Badzim 4, Emre

TRABZONSPOR: Yeboah 2, Reed 11, Grant 17, Berk 2, Delgado 8, Silins 4, Okben 15, İsmail Cem 5, Tinkle 11, Gordon

1. PERİYOT: 21-24

DEVRE: 48-43

3. PERİYOT: 67-62

BASKETBOL Süper Ligi'nde son 2 maçını kaybeden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Trabzonspor'u 84-75 yenerek çıkışa geçti. Konuk Trabzonspor mücadelenin ilk çeyreğini 24-21 önde tamamlarken, ikinci çeyrekte toparlanan Merkezefendi Belediyesi Basket takımı devreye 48-43 önde girdi. Üçüncü periyodu da 67-62 önde tamamlayan Merkezefendi salondan galip ayrıldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Griffin 27 sayı ile oynarken, Trabzonspor'da Grant 17 sayı kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
