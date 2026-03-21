Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftada Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, TOFAŞ'ı 93-88 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Alper Gökçebel, Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi

TOFAŞ: Perez 17, Tolga Geçim 8, Sadık Emir Kabaca 13, Blazevic 7, Besson 24, Floyd, Özgür Cengiz, Kidd 10, Furkan Korkmaz 9

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 16, Bleijenbergh 12, Miles 9, Badzim 12, Mahir Ağva, Emre Tanışan 6, Griffin 12, Ömer Can İlyasoğlu 10, Cazalon, Omic 16

1. Periyot: 24-21

Devre: 47-48

3. Periyot: 65-65

Kaynak: AA / Sergen Sezgin
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

