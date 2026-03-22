Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te hedef sezonu üst sıralarda tamamlamak

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'ı 93-88 yenerek üst sıralara tutunma hedefini güçlendirdi. Başantrenör Zafer Aktaş, galibiyetin önemine vurgu yaptı ve takımın savunma performansındaki gelişmeyi değerlendirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta maçında TOFAŞ'ı 93-88 yenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, üst sıralara tutunma hedefi doğrultusunda bu tür galibiyetlerin önemli olduğunu bildirdi.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, geçen haftaki Bahçeşehir Koleji mağlubiyetinden ders çıkararak deplasmandaki maça iyi hazırlandıklarını belirtti.

TOFAŞ karşısında ortaya konan performansın önemli göstergelerinden birinin asist sayısı olduğuna değinen Aktaş, 8 asistten 24 asiste çıkmanın büyük bir gelişim olduğunu aktardı.

Aktaş, takımın top paylaşımına dayalı bir oyun sergilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu maçta o kimliğe yeniden kavuşmak bizim için çok değerli. Başarının bir diğer anahtarı da savunma. Hafta boyunca özellikle müdafa tarafında daha baskılı ve enerjik bir oyun üzerine çalıştık. Önceki maçlarda zaman zaman savunmada enerji düşüklüğü yaşamıştık. TOFAŞ karşısında da bunu büyük ölçüde aştık. Bu galibiyet hem moral hem de sıralama açısından büyük katkı sağladı. Takımın ligde üst sıralara tutunma hedefi doğrultusunda bu tür galibiyetler çok kritiktir. Hedefimiz sezon sonuna kadar üst sıralara yakın kalmak."

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Giresun'da otomobil dere yatağına uçtu! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

