Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Krister Zoriks'i kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 28 yaşındaki Letonyalı guard Krister Zoriks'i kadrosuna kattı. Zoriks, daha önce Aliağa Petkimspor'da oynamış ve Letonya Milli Takımı'nda da görev almış bir oyuncu.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket kadrosunu Letonyalı guard Krister Zoriks'le güçlendirdi. 28 yaşında, 1.93 metre boyundaki oyun kurucu Süper Lig'de daha önce 2023-2024 sezonunda Aliağa Petkimspor'da da forma giydi. Letonya Milli Takımı'nda da görev yapan Zoriks bu sezona İspanya'nın Hiopos Lleida takımında başlayıp daha sonra Udine formasıyla İtalya Ligi'nde oynadı. Merkezefendi Belediyesi Genel Menajeri Evren Yenice, transferle ilgili yaptığı değerlendirmede Zoriks'in takıma önemli katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
