Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in Başantrenörü Zafer Aktaş'tan Galibiyet Mesajı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta maçında Trabzonspor'u 84-75 yenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, takımının iyi oyunla galibiyeti hanesine yazdırmayı başardığını belirtti.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada ligde beşinci sezonu geçirdiklerini ve dün konuk ettikleri Trabzonspor'u mağlup ederek güçlü bir mesaj verdiklerini dile getirdi.

Takımının hem oyunuyla hem de bireysel performanslarla galibiyeti hanesine yazdırmayı başardığını kaydeden Aktaş, oyuncularından Sam Griffin ve Speedy Smith'in performansının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Aktaş, ilk 4 maçta 2 galibiyet aldıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu bizim için önemli bir motivasyon. Hedefimiz sadece ligde kalmak değil, üst sıralarda yer almak. Bunun için evimizde olduğu kadar deplasmanlarda da kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Takım bu sezon hem oyun kalitesi hem de mental güç açısından önemli sinyaller veriyor. Sezonun ilerleyen bölümlerinde hem iç sahada hem deplasmanda istikrarlı bir performans sergilemek istiyoruz."