Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, İddialı Kadro Hedefliyor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, İddialı Kadro Hedefliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturmayı planlıyor. Kulüp, mevcut kadrosunu koruyarak 2-3 takviye ile başarı hedefliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.

Kulübün açıklamasına göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü sezonunu tamamlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla hem taraftarlarının hem de basketbol otoritelerinin takdirini kazandı.

Yaptığı takviyelerle Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray ve Darüşşafaka gibi ligin köklü ve güçlü temsilcilerine karşı önemli galibiyetler alarak ligde kalmayı başaran yeşil-siyahlılar, başantrenör Zafer Aktaş yönetiminde play-off yarışını da son haftaya kadar sürdürdü.

Mevcut kadronun büyük bölümünü korumak isteyen yönetim, takıma yapılacak 2-3 takviyeyle gelecek sezon ligde üst sıralara oynamayı ve play-off'un ötesinde hedeflere gitmeyi amaçlıyor.

Başkan Veli Deveciler, hem yerli hem de yabancı transferde titizlikle çalışarak en doğru isimleri takıma kazandırmak isterken, kulübün sürdürülebilir başarısı için de destek istiyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan'la ilgili tartışmalara ilk yorum
Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu

Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvancılığı bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı

İşi gücü bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var

Fabrikada buhar kazanı bomba gibi patladı! Yaralılar var
TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

Verdiği karar 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.