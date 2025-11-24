Haberler

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Deplasmanda İlk Galibiyetini Aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor'u 81-73 yenerek sezonun ilk dış saha galibiyetini elde etti. Başantrenör Zafer Aktaş, galibiyetin önemli olduğunu vurguladı.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 81-73 mağlup ederek sezonun ilk dış saha galibiyetini elde etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ligde oynanan 9. hafta maçları sonunda ilk deplasman galibiyetini Aliağa Petkimspor karşısında elde etti.

Başantrenör Zafer Aktaş yaptığı yazılı açıklamada, karşılaşmanın özellikle üçüncü çeyreğinde oyunun kontrolünü aldıklarını ve rakibin iç sahadaki dirençli oyununa rağmen planlarına sadık kalarak önemli bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Aktaş, Aliağa Petkimspor deplasmanının her takım için çok zor olduğunu belirterek, "Bu sahada kazanmak gerçekten önemliydi. Sezon içerisinde istikrarlı bir yol haritası oluşturmak istiyoruz. Bu sezon amacımız orta sıralarda kalmak ve alttan tamamen uzaklaşmak. Düşmemeye oynayan bir ekip kimliğinden sıyrılıp daha yukarıları hedefleyen bir takım yaratmak istiyoruz. Bu bilinçle çalışıyoruz. Bunu başarmamız için deplasman galibiyetlerinin gelmesi şarttı ve bu adımı attık." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını tebrik eden Aktaş, milli maç arasından sonra aynı ciddiyetle çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 4 galibiyet, 5 yenilgi ile, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor
