Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor'u 75-65 Yenerek Lige Galibiyetle Başladı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor'u 75-65 Yenerek Lige Galibiyetle Başladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor Basketbol'u 75-65 mağlup ederek sezona zaferle start verdi. Maçta öne çıkan isimler arasında Yukatel'in Griffin ve Bursaspor'un King yer aldı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak,

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin 19, Smith 5, Roko Badizm 5, Hawkins 9, Mahir Ağva 14, Emre Tanışan 3, Ömer Can İlyasoğlu 1, Cazalon, 15, Roberts 4, Erbey Kemal Paltacı

Bursaspor Basketbol : Childress 11, Berk Can Akın 9, King 23, Konontsuk 7, Nnoko 8, Göksenin Köksal, Bora Satır, DeLaurier 2, Crawford 3, Yesukan Onar 2, ???????

1. Periyot: 19-18

Devre: 42-35

3. Periyot: 52-49

Beş faulle çıkanlar: 38.97 Hawkins (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 39.63 Childress ( Bursaspor Basketbol )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasının son maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 75-65 yendi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor
