Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor İnfo Yatırım'ı mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 87- 85 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Polat Parlak
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 5, Floyd 33, Ömer Utku Al 12, Michineau 2, Semih Erden 2, Brown 10, Mutaf 10, Mehmet Atalan 5, Hamilton 6, Metin Türen
Yukatel Merkezefendi Basket: Mustafa Muhaymin 3, Mason 22, Hudson 13, Berke Aygündüz, Bleijenbergh 9, İsmail Karabilen, Pecarski 12, Lomazs 26, Çağatay Özkan 2, Ragip Berke Atar
1. Periyot: 20-20
Devre: 40-50
3. Periyot: 53-74
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 87- 85 yendi.