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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Sebahatdin Zeyrek - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Pamukkale ÜniversitesiHakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Umut Özgün ErgünYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 11, Upson 10, Lomazs 6, Hakan Yapar 9, Sestina 15, Emircan Koşut 11, Altan Erol, Yiğitcan Turna 3Anadolu Efes: Bryant 6, Moerman 6, Petrusev 25, Simon 8,...

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 11, Upson 10, Lomazs 6, Hakan Yapar 9, Sestina 15, Emircan Koşut 11, Altan Erol, Yiğitcan Turna 3

Anadolu Efes: Bryant 6, Moerman 6, Petrusev 25, Simon 8, Buğrahan Tuncer 24, Larkin 4, Yiğitcan Saybir 3, Ömer Can İlyasoğlu 2, Erten Gazi, Dunston 2

1. Periyot: 11-22

Devre: 37-41

3. Periyot: 49-63

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-65 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor

Spor, Haberler

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