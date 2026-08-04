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Yukatel Denizli Basket'ten Teknik Kadroda İstikrar: Zafer Aktaş ile 2 Yıllık Yeni Sözleşme

Yukatel Denizli Basket'ten Teknik Kadroda İstikrar: Zafer Aktaş ile 2 Yıllık Yeni Sözleşme
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, yeni sezon yapılanmasında ilk resmi adımı atarak başantrenör Zafer Aktaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Veli Deveciler, istikrarın önemine vurgu yaparken, Avrupa kupalarına hazırlanan takımda Aktaş da yeni sezon hedeflerinin büyük olduğunu belirtti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Yukatel Denizli Basket, yeni sezon yapılanması kapsamında ilk resmi imzayı antrenör Zafer Aktaş ile attı. Denizli ekibi, Türkiye Basketbol Ligi'nden bu yana 5 yıldır takımın başında önemli başarılara imza atan deneyimli çalıştırıcıyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalayarak teknik kadroda istikrarı sürdürme kararı aldı. Basketbol Süper Ligi'nde elde edilen başarılı sonuçların ardından Avrupa kupalarında mücadele etmeye hazırlanan Yukatel Denizli Basket, yeni sezona güçlü bir yapılanmayla girmeyi hedeflerken, yönetim ilk olarak teknik ekibi koruma yolunu seçti. Kulüp Başkanı Veli Deveciler, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Zafer Aktaş ile yola devam etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kendileri için en önemli unsurlardan birinin istikrar olduğunu söyleyen Veli Deveciler, "Kulübümüz için istikrar en önemli unsurlardan biri. Zafer hocamız göreve geldiği günden bu yana sadece saha içinde değil, kulüp kültürünün gelişmesinde de çok önemli katkılar sağladı. Birlikte önemli başarılara imza attık. Önümüzde Avrupa heyecanı da var. Bu süreçte birbirimizi çok iyi tanıyan bir teknik ekiple devam etmek istedik. İki yıllık anlaşmanın hem kulübümüz hem de Denizli basketbolu adına hayırlı olmasını diliyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle daha büyük hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. Zafer Aktaş ise Denizli'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek yeni sezon hedeflerine vurgu yaptı. Aktaş, "Yönetimimizin bize duyduğu güven için teşekkür ediyorum. Önümüzde hem lig hem de Avrupa'da zorlu ama heyecan verici bir süreç var. Taraftarımıza mücadele eden, savaşan ve her maçta son topa kadar pes etmeyen bir takım izletmeye devam edeceğiz. Yeni sezonda hedefimiz kulübümüzü daha yukarılara taşımak ve Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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