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Yukatel Denizli Basket, kadrosunu ABD'li guard Jhonathan Dunn ile güçlendirdi

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Yukatel Denizli Basket, kadrosunu ABD'li guard Jhonathan Dunn ile güçlendirdi
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Basketbol Süper Ligi'nde cumartesi günü Aliağa Petkimspor'a konuk olacak Yukatel Denizli Basket, kadrosuna ABD'li guard Jhonathan Dunn'ı kattı. Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 12.8 sayı ortalaması yakalayan 28 yaşındaki oyuncu, FIBA Europe Cup'ta da 14.0 sayı ortalamasıyla oynadı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında cumartesi günü Aliağa Petkimspor'a konuk olacak Yukatel Denizli Basket kadrosunu ABD'li guard Jhonathan Dunn ile güçlendirdi.

28 yaşında, 1.93 boyundaki oyuncu geçen sezon FC Porto formasıyla Portekiz Ligi normal sezonunda 12.8 sayı, 3.2 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları yakalarken, FIBA Europe Cup'ta 14.0 sayı, 4.2 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden gruplara kalamadan elenen Denizli Basket, G Grubu'nda yer alacağı FIBA Europe Cup'ta ise ilk maçına 6 Ekim'de çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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