Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fall ve Aytaç Kara'nın attığı gollerle Kasımpaşa öne geçti.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Burak Pakkan, Yusuf Bozdoğan, Hakan Karabalcık
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Milad Mohammadi, Gravillon, Tayfun Aydoğan, Mendoza, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Aymbetov
Kasımpaşa : Ali Emre Yanar, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, da Costa
Goller: Dk. 29 Fall, Dk. 32 Aytaç Kara ( Kasımpaşa )
Sarı kart: Dk. 38 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Adana Demirspor- Kasımpaşa maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.
5. dakikada sağ kanattan Tayfun Aydoğan'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Semih Güler'in plase vuruşunda top kaleye paralel dışarı çıktı.
13. dakikada orta sahada Mendoza'nın ara pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Ali Emre Yanar'ı geçen top uzak direğin yanından dışarı çıktı.
29. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Orta sahadan aldığı topu Hajradinovic, ceza sahasında Fall'a buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
32. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta Ben Ouanes'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Aytaç Kara'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak 2. kez ağlarla buluştu: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.