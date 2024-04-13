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Yukatel Adana Demirspor ile Mondihome Kayserispor Berabere Kaldı

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mehmet Türkmen, Yusuf Bozdoğan, İbrahim Bozbey

Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Michut (Dk. 71 Barasi), Maestro, Yusuf Sarı, Nani (Dk. 46 Mendoza), Emre Akbaba, Balotelli

Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Hasan Ali Kaldırım, Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Bourabia, Shukurov, Ramazan Civelek (Dk. 78 Mane), Cardoso, Boa Morte (Dk. 90+3 Ackah), Bahoken (Dk. 78 Nazon)

Sarı kart: Dk. 47 Boa Morte (Mondihome Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Adana Demirspor, sahasında Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

46. dakikada ikinci yarının ilk pozisyonu konuk ekipten geldi. Cardoso'nun sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Boa Morte'nin kafa vuruşunda top Magomedaliev'in kucağında kaldı.

49. dakikada sağ kanatta topu alan Yusuf Sarı, ceza yayına doğru ilerleyip şut açısı buldu. Yusuf Sarı'nın vuruşunda savunmadan geri gelen meşin yuvarlak, Balotelli'nin önüne düştü. İtalyan forvetin kalenin sağ alt köşesine gönderdiği topa uzanan Bilal Bayazıt, gole izin vermedi.

75. dakikada Adana Demirsporlu Atal'ın sağ ayağının dışıyla gönderdiği ara pasında ceza sahasında topla buluşan Mendoza ile kaleci Bilal Bayazıt çapıştı. Pozisyonda sol kolundan sakatlanan Kayserispor'un file bekçisi, saha içindeki tedavisinin ardından müsabakaya devam etti.

89. dakikada Adana Demirspor'un file bekçisi, kritik kurtarışında kalesini gole kapattı. Gravillon'un sektirdiği topta ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nazon'un vuruşunda, Magomedaliev soluna uzanıp topu çıkardı.

Mücadele 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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