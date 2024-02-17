Üye Girişi
Haberler

Yukatel Adana Demirspor, Coredon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

Güncelleme:

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Coredon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Alanya Oba Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Adana Demirspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak ve deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Coredon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig'de 31 puanla haftaya 10. sırada giren Adana ekibi, 28 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Deplasmanda oynadığı 12 maçta 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, rakip sahadaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Bahattin Şimşek Adana Demirspor Alanya Adana Oba Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CUMARTESİ NOTER AÇIK MI? Noterler cumartesi çalışıyor mu, kaça kadar açık? Noter çalışma saatleri 2024! Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir? ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi? LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ: Limak Çimento halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır? Müge Anlı Evra kimdir? Müge Anlı İle Tatlı Sert Evra gerçek adı ne, olayı nedir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL, belli oldu mu? Detaylar belli oldu! Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 17 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 17 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? 17 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Tarihte bugün ne oldu? 19 Şubat'ta doğan ünlüler! 19 Şubat'ta ne oldu? 19 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 17 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Şubat'ta yaşananlar!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title