Yücel Sarıgül, Sezonun İlk Maçında Anıldı

Kayseri amatör camiasının sevilen ismi eski futbolcu ve antrenör Yücel Sarıgül sezonun ilk maçında anıldı.

Kayseri amatör camiasının sevilen antrenörlerinden olan Yücel Sarıgül, yeni sezonun ilk maçında unutulmadı. Geçtiğimiz günlerde vefat eden antrenör Yücel Sarıgül, hafta sonu oynanan 1966 Turanspor - Sindelhöyükspor müsabakasında anıldı. Müsabakası öncesi, seremoniye iki takım merhum Yücel Sarıgül'ün fotoğrafının bulunduğu, "Seni unutmayacağız. Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı pankartı ile sahaya çıktı. Ayrıca müsabaka öncesi Sarıgül için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleşti.

Sindelhöyükspor'un 4-3 kazandığı müsabakada, Yücel Sarıgül'ün oğulları Volkan Kemal Sarıgül ve Çağrı Talha Sarıgül forma giyerken başarılı oyuncular duygusal anlar yaşadı. - KAYSERİ