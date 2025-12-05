Batman'da beldede yaşayan gençler futbol turnuvasında eğlenerek altın kazanacak

Batman'ın Sason ilçesinde Geleneksel Yücebağ Futbol Turnuvasına katılacak gençlere aile yılı dahilinde altın desteği verilecek.

Yücebağ beldesinde, bu yıl altıncısı düzenlenen Geleneksel Yücebağ Şenlikleri Futbol Turnuvası pazar günü başlıyor. Yörede büyük heyecan oluşturan turnuvaya 16 takım ve toplam 160 sporcu katılacak. Belde Başkanı Abdullah Bil, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında gençleri spora yönlendirmek ve bölgedeki birlik beraberliği güçlendirmek amacıyla turnuvaya özel ödüller hazırladıklarını belirtti. Başkan Bil, gençlerin teşvik edilmesi için "kesenin ağzını açtıklarını" ifade ederek, birinci takıma 10 tam altın, ikinci takıma 10 yarım altın, üçüncü takıma 10 çeyrek altın verileceğini duyurdu.

Turnuvanın, bölgedeki gençlerin kaynaşmasına, birbirini tanımasına ve aralarındaki bağların güçlenmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Geleneksel Yücebağ Şenlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, beldede spor kültürünün gelişmesi için de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - BATMAN