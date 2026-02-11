Haberler

Okul Sporları Voleybol Yıldızlar yarı final müsabakaları Yozgat'ta başladı

Okul Sporları Voleybol Yıldızlar yarı final müsabakaları Yozgat'ta başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

15 ilden 224 sporcunun katılımıyla Yozgat'ta başlayan okul sporları voleybol yıldızlar yarı final müsabakaları, Rıza Kayaalp Spor Salonu ve Sorgun İlçe Spor Salonu'nda düzenleniyor. Organizasyon 14 Şubat'ta sona erecek.

Okul Sporları Voleybol Yıldızlar yarı final müsabakaları, 15 ilden 224 sporcunun katılımıyla Yozgat'ta başladı.

Kızlar ve erkeklerde 8'er takımın yer aldığı organizasyonda karşılaşmalar Rıza Kayaalp Spor Salonu ve Sorgun İlçe Spor Salonu'nda oynanacak.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen açılış maçını takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, yaptığı açıklamada, 2026 yılı faaliyet programında yer alan yıldız kızlar ve yıldız erkekler grup müsabakalarının kızlarda il merkezinde, erkeklerde ise Sorgun ilçesinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Hopur, 15 ilden toplam 224 sporcunun katıldığı organizasyonun 14 Şubat'ta sona ereceğini dile getirdi.

Yakın zamanda farklı branşlarda Türkiye şampiyonalarına da ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Hopur, Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın ilk kez Yozgat'ta düzenleneceğini belirtti.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Spor
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Yerlikaya duygusal sözlerle görevi Mustafa Çiftçi'ye bıraktı

İçişleri'nde devir teslim! Ali Yerlikaya duygusal sözlerle veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır'ın AK Parti grubundaki tavırları olay oldu

Muhalif ismin Erdoğan karşısındaki tavırları olay oldu
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır'ın AK Parti grubundaki tavırları olay oldu

Muhalif ismin Erdoğan karşısındaki tavırları olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detaylarını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 il

İki il ihya olacak! Erdoğan anlaşmanın detaylarını açıkladı
Trump 'O ülkeyi satın alacağım' dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi

Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi