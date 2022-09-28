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Yozgat spor haberi | Yozgat Belediyesi Bozokspor hazırlıklara devam ediyor

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Yozgat spor haberi | Yozgat Belediyesi Bozokspor hazırlıklara devam ediyor

Yozgat haberine göre Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele verecek olan Yozgat Belediyesi Bozokspor, pazar günü konuk olacağı Yozgatspor 1959 FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele verecek olan Yozgat Belediyesi Bozokspor, pazar günü konuk olacağı Yozgatspor 1959 FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Polat Özkan yönetiminde antrenmanlarına devam eden Bozokspor, Yozgatspor 1959 FK maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Antrenman sonrası bir açıklama yapan Yozgat Belediyesi Bozokspor Teknik Direktörü Polat Özkan, "Takımımızın morali üst seviyede. Diğer takımlara göre lige çok geç başladık ama kısa zamanda toparladık. Antrenmanda göstermiş oldukları performanslarından bunu anlıyorum. İki takım da bizim memleketimizin takımı. Çok heyecanlı bir karşılaşma olacak. Müsabakanın centilmenlik içinde geçmesini istiyoruz. İnşallah memleketimiz için hayırlı bir sonuç olur. Taraftarlarımız adına çok mutluyum" diye konuştu.

Takım kaptanı Burak Emre Kayan ise; "Ligin ilk maçı bizim için çok önemli. Daha önce Yozgatspor 1959 FK'da 3-4 sene oynamışlığım var. Benim için de çok büyük önem arz ediyor. 3 puanla başlamak istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk, bu doğrultuda takım halinde güzel çalışıyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Yozgat'a kupayı getireceğiz" " ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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