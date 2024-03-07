Yozgat Bozokspor liderliği sürdürdü
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 18. hafta maçında Yozgat Bozokspor ile Develigücü karşılaştı. Tek golün atıldığı maçta 3 puanı alan taraf lider Bozokspor oldu.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 18. hafta maçında Yozgat Bozokspor ile Develigücü karşılaştı. Tek golün atıldığı maçta 3 puanı alan taraf lider Bozokspor oldu.
Stat: Bozok Sentetik Dış Saha
Hakemler: Ömer Faruk Kılıç, Fatih Gümüşok, Uğur Çelik
Yozgat Bozokspor: Mücahit Atalay, Emin Altunay, Caner Taşkıran (Dk. 46 Emre Babuşcu), Ahmet Üner, Tolga Alaca, Mustafa Aşan (Dk. 46 Sefa Aksoy), Yahya Kemal Baki (Dk. 46 Ahmet Aktaş), Ekrem Sütçü, Umut Koray Öz (Dk. 69 Emre Adiloğlu), Mustafa Değirmenci (Dk. 78 Kemal Koçak), Reha Kurt
Develigücü: Osman Kuş, Hüseyin Cahit Turhan (Dk. 65 Turgut Yetük), İbrahim Şahinkaya, Osman Can Çötür, Abdulkadir Yıldırım, Yakup Can Yazgan (Dk. 90 Bilal Soylu), Resul Ekrem Turhan (Dk. 90 Onur Han Ünal), Hasan Hüseyin Alkan (Dk. 78 Eray Akyol), Batuhan Güvenç, Süleyman Öztürk (Dk. 46 Enes Koçoğlu), Hasan Pamuk
Gol: Reha Kurt (Dk.86 ) (Yozgat Bozokspor) - KAYSERİ