Youssef En-Nesyri'ye tanıdık bir talip daha

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'ye bir talip daha çıktı. Al Ittihad, Karim Benzema'nın Al Hilal'e transfer olma isteği sonrası golcü listesinin başına En-Nesyri'yi ekledi. Suudi ekibinin, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerine başlayacağı belirtildi.

  • Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad, Fenerbahçeli futbolcu Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek istiyor.
  • Youssef En-Nesyri, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 26 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
  • Al Ittihad ile Fenerbahçe arasında N'Golo Kante transferi için henüz anlaşma sağlanamadı.

Everton, Juventus ve Napoli ile ismi anılan 28 yaşındaki Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'ye sürpriz bir talip daha çıktı.

AL ITTIHAD EN-NESYRI'Yİ İSTİYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al Ittihad, Karim Benzema'nın Al Hilal'e gitmek istemesinin ardından golcü transferi için harekete geçti ve listesinin ilk sırasına Youssef En-Nesyri'yi ekledi. Haberde, Suudi ekibinin yıldız isim için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

KANTE TRANSFERİNDE UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Haberin devamında, iki kulüp arasında N'Golo Kante transferinde şu ana kadar anlaşma sağlanamadığı ancak En-Nesyri transferiyle birlikte her iki kulübün de mutlu olabileceği bir formülün oluşturulabileceği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıkan En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
