Youssef En-Nesyri'ye tanıdık bir talip daha

Everton, Juventus ve Napoli ile ismi anılan 28 yaşındaki Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'ye sürpriz bir talip daha çıktı.

AL ITTIHAD EN-NESYRI'Yİ İSTİYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al Ittihad, Karim Benzema'nın Al Hilal'e gitmek istemesinin ardından golcü transferi için harekete geçti ve listesinin ilk sırasına Youssef En-Nesyri'yi ekledi. Haberde, Suudi ekibinin yıldız isim için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

KANTE TRANSFERİNDE UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Haberin devamında, iki kulüp arasında N'Golo Kante transferinde şu ana kadar anlaşma sağlanamadığı ancak En-Nesyri transferiyle birlikte her iki kulübün de mutlu olabileceği bir formülün oluşturulabileceği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıkan En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.