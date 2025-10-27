Youssef En-Nesyri'nin Gollerle Dolu Dönüşü

Haberler

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Gaziantep FK karşısında attığı 2 golle Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı. Maçta Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de 4 maç sonra gol sevinci yaşadı. En-Nesyri, Gaziantep FK filelerini 2 kez havalandırarak, gol sayını 6'ya yükseltti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederken, 2 gol Youssef En-Nesyri'den geldi. Bu sezon ilk 5 maçta 4 gol atan deneyimli forvet, sonrasındaki 4 maçta suskun kaldı. 28 yaşındaki futbolcu Gaziantep'te 2 gol birden atarak galibiyette önemli rol oynadı ve gol hasretini sonlandırdı. Youssef En-Nesyri, bugünkü golleriyle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Maçta bir kez de direğe takılan En-Nesyri, 78. dakikada yerini Talisca'ya bıraktı. - İSTANBUL

