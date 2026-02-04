Haberler

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlilere veda etti. En-Nesyri, yaptığı paylaşımda ''Başım dik ayrılıyorum'' dedi.

2024-2025 sezonunun başında Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlilerden ayrıldı.

FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'den 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan En-Nesyri, veda mesajı paylaştı.

''BAŞIM DİK AYRILIYORUM''

''Başım dik ayrılıyorum'' diyen En-Nesyri mesajında, "Sevgili Fenerbahçe ailesi, kariyerimde yeni bir yolculuğa çıkma zamanı geldi ancak sizlere içtenlikle teşekkür etmeden ayrılmam mümkün değil. Bu formayı giymek ve Şükrü Saracoğlu'nun coşkusunu hissetmek, her zaman kalbimde taşıyacağım bir onurdur. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve özellikle siz taraftarlara ilk günden beri verdiğiniz koşulsuz destek için teşekkür etmek istiyorum. Bu renkler için her şeyimi verdiğimi bilerek başım dik ayrılıyorum.'' ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe formasıyla 1.5 sezon geçiren 28 yaşındaki forvet, 79 maçta 38 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı

Trump'ın şartını İran'ın kabul etmesi zor! Türkiye detayı çarpıcı
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı

"Nereden nereye" dedirten görüntü
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi

Birbirlerini tehdit ediyorlardı! Savaş baltalarını gömdüler
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Dev marka Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Atilla Taş'tan Epstein yorumu: İçim rahat, takılanlar düşünsün

Epstein listesi tartışmasına o da girdi! Takılanlar düşünsün
Al Ittihad'dan ses getiren hareket! Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar

Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar