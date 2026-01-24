Haberler

Fenerbahçe'de En Nesyri ayrılığı an meselesi

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Faslı golcüsü Youssef En Nesyri'nin, Juventus'a satın alma opsiyonlu kiralık olarak transferi için anlaşma sağlandı. Transferin detayları için En Nesyri'nin kararını vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 28 yaşındaki Faslı golcü Youssef En Nesyri'nin kısa süre içerisinde satın alma opsiyonlu kiralık olarak İtalyan ekibi Juventus'a transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Youssef En Nesyri için İtalyan ekibi Juventus devreye girmişti. 28 yaşındaki futbolcunun transferi için yaklaşık 1 haftadır yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe ile Juventus arasında anlaşma sağlandı. Bu transfer için Youssef En Nesyri'nin vereceği karar bekleniyor. 28 yaşındaki Faslı golcü kısa süre içerisinde kararını vererek yetkililere iletecek. En Nesyri teklifi kabul etmesi halinde bir süredir İstanbul'da bulunan Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini ile imza atmak için Torino'ya gidecek. Faslı futbolcunun Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Juventus'a transferi satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşecek.

