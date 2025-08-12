Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'deki İlk Golünü Attı

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Feyenoord'a karşı sezonun ilk gol sevincini yaşadı. Müsabakada Fenerbahçe, rakibini 5-2 mağlup ederken, En-Nesyri son golü kaydetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2 mağlup ederken son gol Youssef En-Nesyri'den geldi. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımın en golcü (30) oyuncusu olan En-Nesyri, bu sezon da 2. resmi maçında ilk golünü attı. 28 yaşındaki futbolcu ilk golünü taraftarı önünde kaydetti. Müsabakanın 83. dakikasında Archie Brown'un sol kanattan geliştirdiği atakta Youssef En-Nesyri arka direkte tek dokunuşla fileleri havalandırdı.

En-Nesyri, Hollanda ekibine karşı 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
