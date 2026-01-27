Youri Tielemans'a büyük şok
Aston Villa'nın yıldızı Youri Tielemans, ayak bileği sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki ay boyunca sahalardan uzak kalacak. The Athletic'in haberine göre, Belçikalı futbolcunun tedavi sürecinin yaklaşık sekiz hafta sürmesi bekleniyor.
İKİ AY SAHALARDAN UZAK
Sakatlığın ardından detaylı kontrollerden geçen Tielemans'ın, bu süreçte takımını önemli maçlarda yalnız bırakacağı belirtildi. Teknik heyetin, oyuncunun tamamen iyileşmeden sahalara dönmemesi konusunda temkinli davrandığı aktarıldı.