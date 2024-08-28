Young Boys Teknik Direktörü Rahmen: Son haftalarda sergilediğimiz tavırla gurur duyuyorum

Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray'ı eleyen Young Boys'ta teknik direktör Patrick Rahmen, "İlk yarıda pozisyonlar kaçırdık. Devre arasında sakin kaldık. İkinci yarıda Galatasaray baskı yapmasına rağmen net gol pozisyonları yakalayamadı. Doğru zamanda kontratağa çıkarak oyunu lehimize çevirdik. Son haftalarda sergilediğimiz tavırla gurur duyuyorum. Son 2 maçtaki performansımız da beni çok sevindirdi" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys, Galatasaray'ı 3-2 kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda da 1-0 yenerek organizasyonda lig aşamasına adını yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ekibiyle gurur duyduğunu aktaran Rahmen, "İsviçre'deki zorlu haftalardan sonra yaşadığımız yenilgilerimiz vardı. Son haftalarda yükselişe geçtik. Evimizde ve deplasmanda Galatasaray karşısında son derece etkileyici bir performans sergiledik. Hepsi maçta var oldular, fırsatları ve alanları güzel değerlendirdiler. İlk yarıda pozisyonlar kaçırdık. Devre arasında sakin kaldık. İkinci yarıda Galatasaray baskı yapmasına rağmen net gol pozisyonları yakalayamadı. Doğru zamanda kontratağa çıkarak oyunu lehimize çevirdik. Son haftalarda sergilediğimiz tavırla gurur duyuyorum. Son 2 maçtaki performansımız da beni çok sevindirdi" ifadelerini kullandı.

'SON ANLARDA GERİLİM FAZLA TIRMANDI'

Sahaya atılan yabancı maddelerin kendilerini etkilemediğini aktaran Rahmen, sözlerine şöyle devam etti:

"Olumlu bir etki yarattığını söyleyemeyiz. Çok ateşli bir ortam olduğunu anladık. Çok heyecanlı bir atmosferdeydik. Son anlarda gerilim fazla tırmandı. Nihayetinde oyun içinde doğru ritmi bulduk ve oyun planımız dışına çıkmadık."

Rahmen, takımının oyunu soğutmaya yönelik hareketler yaptığına dair bir soruya şu yanıtı verdi:

"Bu sizin görüşünüz. Ben bunu 'Oyunu soğutmak' olarak tarif etmem. İlk devrede çok baskın oynadık. İkinci yarıda Galatasaray gibi güçlü bir takımın ofansif silahları ilk yarıdaki hızımızı kesti. 10-15 dakika boyunca baskıya dayanmamız gerekiyordu. Biz de bunu yaptık. Çok kalemize gelmelerine izin vermedik, kontratak pozisyonlarında da tehlikeli çıktık. Oyunu soğuttuğumuzu söyleyemem."

'FIRSATLARIMIZIN ÖNEMLİ KISMINI KULLANDIK'

Rahmen, Galatasaray'ın birçok güçlü yanını gördüğünü ve analiz yaptıklarını ifade ederek, "Defansta baskı yapıldığında topu kazanma ve pozisyon üretme şansı elde edebileceğimizi gördük. Galatasaray'ın ofansif bir oyun tarzı var. Boşluklara kaçmaya çalıştık. İki maçta da fırsatlarımızın önemli kısmını kullandık. İlk maçtaki pozisyon kalitemiz oldukça fazlaydı. İki maçta da alınan sonuçları hak ettiğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'GALATASARAY ÇEKEBİLECEĞİMİZ EN ZORLU KURAYDI'

Rahmen, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

"İki maçta da oldukça iyi performans sergiledik. Birçok kişi takımımızdan bunu beklemiyordu. Sezona iyi başlayamadık. Sonrasında performansımız yükseldi ancak sonuçlar istediğimiz gibi değildi. Doğru zamanda da kupa maçına çıktık. Lig atmosferinden uzaklaşarak iki Şampiyonlar Ligi maçına odaklandık. Başaracağımızdan emindik ama karşımıza çıkacak en iyi takımla karşı karşıya olduğumuzun da farkındaydık. İki maçta da yüksek performans sergilememiz gerekiyordu. Bunu da yaptık. Galatasaray, sahadaki 11'ine, futbol nitelikleri ve deneyimlerine bakınca bizim için üst düzey bir rakipti. Çok büyük bir iş başardık. Bu çekebileceğimiz en zorlu kuraydı. Bugün buradan çıktığımız için gurur duyuyorum. Çok gürültülü, müthiş taraftar vardı. Futbolcular, her gün böyle maçlar için yaşıyor. Böyle maçlardan galibiyetle ayrılmak insanı daha çok sevindiriyor."