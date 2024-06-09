Yorumlar öyle böyle değil! Fenerbahçeliler oy kullanmaya koşarak gitti

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu, bugünkü başkanlık seçimiyle devam ediyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın başkanlık için yarıştığı genel kurulda oy verme işlemi devam ediyor.

SANDIKLARA KOŞTULAR

Fenerbahçe'nin yeni başkanını seçeceği seçim öncesinde oy kullanmak için stada giden sarı-lacivertli kongre üyelerinin kapılar açılır açılmaz bir anda sandıklara koşması sosyal medyada viral oldu.

İşte sarı-lacivertli üyelere sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları;