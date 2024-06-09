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Yorumlar öyle böyle değil! Fenerbahçeliler oy kullanmaya koşarak gitti

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Fenerbahçe'nin yeni başkanını seçmek üzere stada giden kongre üyelerinin, kapılar açılır açılmaz hızla sandıklara yönelmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu durum, Fenerbahçeli taraftarların seçime olan ilgisini ve heyecanını gözler önüne serdi.

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu, bugünkü başkanlık seçimiyle devam ediyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın başkanlık için yarıştığı genel kurulda oy verme işlemi devam ediyor.

SANDIKLARA KOŞTULAR

Fenerbahçe'nin yeni başkanını seçeceği seçim öncesinde oy kullanmak için stada giden sarı-lacivertli kongre üyelerinin kapılar açılır açılmaz bir anda sandıklara koşması sosyal medyada viral oldu.

İşte sarı-lacivertli üyelere sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları;

Yorumlar öyle böyle değil! Fenerbahçeliler oy kullanmaya koşarak gitti

Yorumlar öyle böyle değil! Fenerbahçeliler oy kullanmaya koşarak gitti

Yorumlar öyle böyle değil! Fenerbahçeliler oy kullanmaya koşarak gitti

Yorumlar öyle böyle değil! Fenerbahçeliler oy kullanmaya koşarak gitti

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Emre Ürker:

Koşa koşa boşa koşuyorsunuz hep şampiyon Galatasaray

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