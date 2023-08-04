Yorumlar kırdı geçirdi! Murat Sancak'ın maç sonrası yaptığı hareket sosyal medyayı salladı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı sonrasında sahaya indi ve CFR Cluj'dan Arlind Ajeti ile transfer pazarlığı yaptı. Sancak'ın o anları gündem oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Adana Demirspor 1-1'in rövanşında sahasında Cluj ile karşı karşıya geldi. Temsilcimizin tur atladığı mücadele sonrası sahaya inen Murat Sancak, Rumen ekibinde forma giyen Arlind Ajeti ile transfer pazarlığına tutuştu.

"BUNU ALIYORUZ"

Mücadelenin ardından sahaya inen Sancak, Ajeti'nin yanına gitti. Oyuncunun performansını beğenen Sancak, Sportif Direktör Gökhan Göktürk'e oyuncuyu işaret ederek "Bunu alıyoruz" dedi. Murat Sancak'ın o anları gündem oldu.

SOSYAL MEDYA O ANLARI KONUŞTU

Murat Sancak'ın o anlarını gören sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarla kırıp geçirdi.

İşte o yorumlardan bazıları;