Yorumlar bomba! Burak Yılmaz'ın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Spor Haberleri
Beşiktaş yardımcı teknik direktörü Burak Yılmaz'ın Karagümrük'le oynanan maç anında kameralara yansıyan görüntüleri gündem oldu. Eski futbolcunun Şenol Güneşe'e benzedeiğine dair yorumlar yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'e konuk oldu. Mücadelenin başlama vuruşundan önce Burak Yılmaz'ın görünüşü dikkat çekti.
BURAK YILMAZ'I ŞENOL GÜNEŞ'E BENZETTİLER
Eski futbolcunun maç önü anlarına tanık olan sosyal medya kullanıcıları, Burak Yılmaz'ın giderek Şenol Güneş'e benzediğine dair yorumlar yaptılar.
İşte o yorumlardan bazıları;