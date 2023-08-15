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Yorumlar bomba! Burak Yılmaz'ın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Spor Haberleri

Beşiktaş yardımcı teknik direktörü Burak Yılmaz'ın Karagümrük'le oynanan maç anında kameralara yansıyan görüntüleri gündem oldu. Eski futbolcunun Şenol Güneşe'e benzedeiğine dair yorumlar yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'e konuk oldu. Mücadelenin başlama vuruşundan önce Burak Yılmaz'ın görünüşü dikkat çekti.

BURAK YILMAZ'I ŞENOL GÜNEŞ'E BENZETTİLER

Eski futbolcunun maç önü anlarına tanık olan sosyal medya kullanıcıları, Burak Yılmaz'ın giderek Şenol Güneş'e benzediğine dair yorumlar yaptılar.

Yorumlar bomba! Burak Yılmaz'ın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Yorumlar bomba! Burak Yılmaz'ın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Yorumlar bomba! Burak Yılmaz'ın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

İşte o yorumlardan bazıları;

Yorumlar bomba! Burak Yılmaz'ın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Yorumlar bomba! Burak Yılmaz'ın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Yorumlar bomba! Burak Yılmaz'ın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Yorumlar bomba! Burak Yılmaz'ın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Yorumlar bomba! Burak Yılmaz'ın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Burak Yılmaz Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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