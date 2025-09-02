Yönetimi istifaya çağırıyorlar! Süper Lig'de şehri karıştıran transfer

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a sattığını açıkladığı gönderiye büyük tepki yağdı. Bordo-mavili taraftarlar, transfer açıklamasının altında yönetimi istifaya çağırdı.

TESİSLERİ BASTILAR

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ortaya çıkmasıyla birlikte Trabzonsporlu taraftarlar kulüp tesislerine gitti. Futbolseverler, "Kaptan satılamaz" ve "Uğurcan kırmızı çizgimizdir" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

YÖNETİMİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Taraftar grupları sosyal medya üzerinden de protestolarını sürdürdü. "Trabzonspor'un kaptanı pazarlık masalarına konu olamaz" mesajlarıyla birlikte çeşitli görseller paylaşan taraftarlar, "Kaptan satılamaz" diyerek Çakır'ın kulüp için taşıdığı öneme dikkat çekti. Birçok taraftar, Başkan Ertuğrul Doğan'ı istifaya çağırırken, Uğurcan Çakır'a da eleştiriler yöneltildi.