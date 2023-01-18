Beşiktaş'tan şaşırtan resmi Aboubakar açıklaması! Kafalar karıştı

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Vincent Aboubakar'ın transferiyle ilgili açıklamalar yaptı. Bayrak, "Biz anlaştık aslında Al-Nassr ile problemini çözdüğü zaman gelecek diye bekliyoruz." açıklamalarını yaptı.

Beşiktaş Kulübü Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Çankırı Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret ederek, taraftarla bir araya geldi. Burada taraftarların sorularını yanıtlayan Bayrak, Aboubakar transferinin son aşamada olduğunu söyledi. Vincent Aboubakar transferi ile ilgili konuşan Bayrak, "Biz anlaştık aslında, Al-Nassr ile problemini çözdüğü zaman gelecek diye bekliyoruz." açıklamalarını yaptı.

"SONA YAKLAŞTIK"

Transferin her an açıklanabileceğini belirten Bayrak, "Sona yaklaştık diyebilirim. Al-Nassr ile problemi var. Biz anlaştık aslında, Al-Nassr ile problemini çözdüğü zaman gelecek diye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A VERDİĞİ HİZMET ORTADA"

Yıldız futbolcunun siyah-beyazlılara kattığı değeri de belirten Bayrak, "Beşiktaş'a verdiği hizmet ortada. Bizden sonra kaç paraya transfer olduğu ortada. Şu an Al-Nassr'dan kaç para aldığı ortada. Bunların hepsi oyunuyla ilgili, verilen bu ücretler performansıyla ilgili. O yüzden güveniyoruz tabii ki." diye konuştu.