Yol Bisiklet Yarışı Bakan Osman Aşkın Bak'ın startı ile koşuldu

Osman Aşkın Bak: Sporu seven bir ülke olmak istiyoruz

Olgucan KALKAN/İSTANBUL, - Dünyaca ünlü yol bisiklet yarışının heyecanını Türkiye'ye taşıyan Granfondo'nun İstanbul etabı koşuldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Beykoz'dan başlattığı yarış Boğaz'ın eşsiz doğal güzellikleri arasında gerçekleştirildi. Bisikletçiler; Hidiv Kasrı, Anadolu Hisarı, Küçüksu Kasrı ve Beykoz Korusu gibi şehrin tarihi ve doğal güzellikleri arasındaki rotayı takip ederek bitiş noktasına ulaştı. Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı'nin 93 kilometrelik uzun parkurunda erkeklerde Gökhan Uzuntaş birinci, Aydın Köfteci ikinci, Ömer Taha Yalçın üçüncü oldu. Uzun parkurda kadınlarda birinciliği Şeniz Pamuk, ikinciliği Merve Güney, üçüncülüğü Züleyha Dikbaş elde etti. 43 kilometrelik kısa parkurunda ise erkeklerde Takyeddin Kuluk, kadınlarda Sevcan Alper birinciliği aldı. Erkeklerde ve kadınlarda yarışı dereceyle tamamlayan diğer isimler Aylin Yüce, Kübra Nur Pınarak, Bilal Köse ve Yunus Özdemir oldu.

OSMAN AŞKIN BAK: SPORU SEVEN BİR ÜLKE OLMAK İSTİYORUZ

Bakanlık olarak bisiklet sporuna çok önem verdiklerini dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "3'üncü Turkcell İstanbul Granfondo yarışı için buradayız. Bisiklet sporunun ülkemizde gelişmesi için bakanlık olarak, hem federasyonumuzla hem de sponsorlarımızla birlikte çalışıyoruz. Güzel bir organizasyon. Bisiklet bir yaşam tarzı. Avrupa'da birçok yerde görüyoruz. Fransa'da, İtalya'da bisiklet turlarını. Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Cumhurbaşkanlığı Uluslararası organizasyonunu yapıyoruz. Bunları iller bazına da taşımamız lazım. Bisikletseverlerle konuştuk, kendi aralarında takımlar kurmuşlar. Çok heyecanlılar. Güzel bir atmosfer var, keyif alıyorlar. Ben sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bisiklet sporunun ülkemizde gelişmesini, yayılmasını arzu ediyoruz. İnsanların işine giderken, özellikle kısa mesafelerde bisikleti kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu bir yaşam tarzı. Bizler küçükken okulu başarılı geçtiğimiz zaman ailelerimiz bizlere bisiklet alırdı. Bisikletle çok iyi arkadaşlıklar kurardık. Burada da bin 200, bin 300'e yakın katılımcı var. Kısa ve uzun parkur olarak. Beykoz Belediye Başkanımız da bisikletseverdir. Kendisi Beykoz'a çok güzel bir spor ormanı yaptı. Herkesin spor yapmasını istiyoruz. Sporu seven bir ülke olmak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Türkiye birçok spor tesisi yaptı. Uluslararası başarılar geliyor. Bisiklete de önem veriyoruz. Bu noktada desteklerimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yarış, düzenlenen ödül töreninin ardından sona erdi.